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Винс Хантер: «Сон, много ледяных ванн. Понадобилось семь игр, но мы будем готовы к финалу. Хочу увидеть игру Дуэйна Бэйкона»

Винс Хантер порадовался проходу «Зенита» в финал.

Клуб из Санкт-Петербурга справился с «Локо» в 7 матчах и сыграет с ЦСКА, который быстро решил задачу выхода в финал в противостоянии с УНИКСом. Форвард Винс Хантер поделился настроем на конец плей-офф.

– Я просто очень счастлив и горжусь нашей командой. Мы работали над этим весь сезон – чтобы выйти в финал, и мы это сделали. Да, понадобилось семь игр, но мы будем готовы к следующей серии.

Вот в чем козырь первого места – у нас преимущество своей площадки. Мы просто должны были защитить свою арену. И вот мы в финале.

– Признайтесь, насколько сильно вы устали?

– Почти после каждой игры я вымотан, но энергия вернется. Просто теперь знаем, что мы в финале, будем играть против ЦСКА и бороться за чемпионство.

– Сколько седьмых матчей у вас было в карьере?

– Кажется, это мой второй седьмой матч.

– Кого из своих партнеров по команде вы бы отметили?

– Я горжусь всей командой, но Дуэйн Бэйкон весь сезон играет просто отлично. Он ведет нас в атаке, делает свою работу. Я им очень горжусь. Жду не дождусь, чтобы увидеть его игру в финале.

– У нас небольшой перерыв. Как планируете восстановиться?

– Сон, ледяные ванны, много ледяных ванн. Восстановление, процедуры под контролем тренерского штаба, и мы будем готовы.

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ИндианаИндиана
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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