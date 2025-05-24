Халибертон реализовал 12 из 14 в последние 2 минуты матчей этого сезона, когда нужно было сравнять счет или вывести команду вперед
Лидер «Индианы» показывает феноменальную статистику в этом сезоне.
В ситуациях, когда «Пэйсерс» сравнивали счет или выходили вперед на последних 2 минутах матчей, Тайриз Халибертон реализовал 12 из 14 бросков (86%).
Халибертон сравнял счет трехочковым в основное время первого матча серии с «Нью-Йорком».
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Блог Тома Хэберстро
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