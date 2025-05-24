Айзейя Томас: «Тибодо уступает очередному тренеру»

Бывший игрок НБА нашел изъян в тактике Тома Тибодо.

«Нью-Йорк » Тибодо проиграл оба матча «Индиане» на домашней площадке.

«Тибодо уступает очередному тренеру. С ним это случается каждый год. Они умирают, потому что он не доверяет резервистам», – написал Томас.