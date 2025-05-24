Айзейя Томас: «Тибодо уступает очередному тренеру»
Бывший игрок НБА нашел изъян в тактике Тома Тибодо.
«Нью-Йорк» Тибодо проиграл оба матча «Индиане» на домашней площадке.
«Тибодо уступает очередному тренеру. С ним это случается каждый год. Они умирают, потому что он не доверяет резервистам», – написал Томас.
Кто станет чемпионом НБА?6811 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Айзейи Томаса
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