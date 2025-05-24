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Рич Пол: «Понятия не имею, в какой момент Леброн завершит карьеру»

Агент Джеймса заявил, что не знает, завершит ли его клиент карьеру этим летом.

«Понятия не имею. Ни малейшего...

Обычно мы взвешиваем все факторы, смотрим, как он себя чувствует и все в таком духе. Та же процедура, что и последние... сколько там лет. В какой-то момент он поделится своими мыслями, мы их обсудим и будем действовать по обстоятельствам. 

Мне всегда задают этот вопрос. Физически он может играть еще несколько лет. Думаю, дело не в физике, а в психологическом состоянии.

С такими игроками проблема в том, что мы взваливаем на них слишком много. Успех индивидуален и зависит от множества факторов.

Если говорить конкретно о нем, предстоит принять массу решений. Знаете, оценить атмосферу в раздевалке, оценить состав, понять подход каждого игрока. Против него всегда будут выкладываться по полной – как и против его команды, учитывая ее историю», – рассказал Пол.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Lakers Nation
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