Леброн Джеймс: «Попал в сборную НБА в 40 лет!»
Форвард «Лейкерс» отреагировал на включение во 2-ю символическую команду.
«Попал в сборную НБА в 40 лет!! Для меня это пока что звучит безумно. Сижу, смотрю плей-офф и просто думаю об этом. Мне просто невероятно повезло», – написал Джеймс.
Форвард «Лейкерс» вошел во вторую команду вместе с защитником «Никс» Джейленом Брансоном, защитником «Уорриорс» Стефеном Карри, защитником «Миннесоты» Энтони Эдвардсом и форвардом «Кливленда» Эваном Мобли.
Леброн Джеймс попал в символические сборные в 21-й раз, обновив собственный рекорд самого возрастного игрока сборной.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
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