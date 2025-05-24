Леброн Джеймс: «Попал в сборную НБА в 40 лет!»

Форвард «Лейкерс» отреагировал на включение во 2-ю символическую команду.

«Попал в сборную НБА в 40 лет!! Для меня это пока что звучит безумно. Сижу, смотрю плей-офф и просто думаю об этом. Мне просто невероятно повезло», – написал Джеймс.

Форвард «Лейкерс » вошел во вторую команду вместе с защитником «Никс» Джейленом Брансоном, защитником «Уорриорс» Стефеном Карри, защитником «Миннесоты» Энтони Эдвардсом и форвардом «Кливленда» Эваном Мобли.

Леброн Джеймс попал в символические сборные в 21-й раз, обновив собственный рекорд самого возрастного игрока сборной.