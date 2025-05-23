Джей Уильямс о финале Запада: «Эта серия закончена. Коронация Энтони Эдвардса была преждевременной»

Джей Уильямс не видит шансов для «Миннесоты».

Эксперт ESPN критически высказался о возможности «Тимбервулвз» перевернуть ход серии против «Оклахомы» (0-2).

«Я думаю, что эта серия закончена, и уверен, что коронация Энтони Эдвардса была преждевременной. Прошлый матч выявил существенный разрыв между лидерами команд. Понимаю, что у них разница в возрасте в 3 года. Но Шэй Гилджес-Александер – MVP с исключительно высоким баскетбольным IQ.

Эдвардс находится на пути к этому, но ему еще предстоит много работы, взросления и углубления понимания игры», – заявил Уильямс.