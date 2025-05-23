Джей Уильямс о финале Запада: «Эта серия закончена. Коронация Энтони Эдвардса была преждевременной»
Джей Уильямс не видит шансов для «Миннесоты».
Эксперт ESPN критически высказался о возможности «Тимбервулвз» перевернуть ход серии против «Оклахомы» (0-2).
«Я думаю, что эта серия закончена, и уверен, что коронация Энтони Эдвардса была преждевременной. Прошлый матч выявил существенный разрыв между лидерами команд. Понимаю, что у них разница в возрасте в 3 года. Но Шэй Гилджес-Александер – MVP с исключительно высоким баскетбольным IQ.
Эдвардс находится на пути к этому, но ему еще предстоит много работы, взросления и углубления понимания игры», – заявил Уильямс.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
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