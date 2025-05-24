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Джош Кронке: «С этим составом «Денвера» все, кроме чемпионства, неприемлемо»

Джош Кронке обрисовал свой взгляд на сезон «Наггетс».

«Очень горжусь тем, как наша команда сплотилась перед лицом тяжелых обстоятельств. Мы сумели выжать из этого сезона гораздо больше, чем казалось неизбежным 6 недель назад.

Но при нашем составе все, кроме чемпионства, неприемлемо», – заключил представитель владельцев клуба.

«Денвер» прошел «Клипперс» в 7 матчах в первом раунде и уступил «Оклахоме» также в 7 во втором.

Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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