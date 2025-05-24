«Поражений в жизни больше». Спанулис рассказал, как утешал Эвана Фурнье после поражения

Главный тренер «Монако» объяснил, как пытался поддержать соперника.

После поражения в полуфинале Евролиги от «Монако » (68:78) лидер «Олимпиакоса » разрыдался в подтрибунном помещении. Вассилис Спанулис утешал его в этот момент.

«Мы много лет играли в баскетбол и прошли через серьезные матчи – я понимал, что он чувствует. Хотел поставить себя на его место и дать совет, как человек, а не как тренер.

Я бы так поступил с любым, а тем более с Эваном , выдающимся игроком и замечательным человеком. Но жизнь продолжается, в ней есть не только победы. Поражений случается больше, поэтому важно продолжать работать и держать удар», – отметил Спанулис.