«Поражений в жизни больше». Спанулис рассказал, как утешал Эвана Фурнье после поражения
Главный тренер «Монако» объяснил, как пытался поддержать соперника.
После поражения в полуфинале Евролиги от «Монако» (68:78) лидер «Олимпиакоса» разрыдался в подтрибунном помещении. Вассилис Спанулис утешал его в этот момент.
«Мы много лет играли в баскетбол и прошли через серьезные матчи – я понимал, что он чувствует. Хотел поставить себя на его место и дать совет, как человек, а не как тренер.
Я бы так поступил с любым, а тем более с Эваном, выдающимся игроком и замечательным человеком. Но жизнь продолжается, в ней есть не только победы. Поражений случается больше, поэтому важно продолжать работать и держать удар», – отметил Спанулис.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketnews
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