Майк Джеймс: «Заставляли «Олимпиакос» играть один на один, а это явно не их сильная сторона»

Лидер «Монако» выделил ключи победы над Олимпиакосом».

В полуфинале Евролиги «Монако » выиграл у греков – 78:68.

«Олимпиакос » реализовал только 5 из 27 трехочковых, а лидер команды Саша Везенков набрал 7 очков.

«Думаю, мы просто не отходили от их снайперов. Мы заставляли их играть один на один, а это явно не их сильная сторона, за исключением Фурнье.

Когда они не могут двигать мяч, делать передачи и вынуждать защиту перемещаться от одного к другому – а это основа их игры – им становится сложно создавать моменты. Думаю, сегодня это было хорошо видно.

Честно говоря, Спанулис не давал мне советов. Он всегда говорит, что это судьба – что я, в конце концов, обязательно выиграю, так что не стоит переживать. В таких матчах на мне нет особого давления. Мне не нужно доказывать, кто я такой – все и так знают. Я просто выхожу на площадку, остаюсь собой и пытаюсь победить», – заявил Джеймс .