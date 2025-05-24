Майк Джеймс: «Спанулис упростил нашу игру и позволяет мне быть собой»

Защитник «Монако» объяснил, как тренер поменял команду после своего прихода.

«Он определенно упростил нашу игру. При нем я немного больше нахожусь без мяча по сравнению с другими тренерами, потому что он считает, что так я получаю больше отдыха.

Также мы теперь значительно лучше используем пространство на площадке. Когда я выхожу из-под заслонов, все предельно ясно – не нужно лишних движений, игроки находятся на своих позициях, и когда защита стягивается, я точно знаю, кому отдать пас.

Он сделал игру очень простой для меня и позволяет мне быть собой. Это не какой-то секретный рецепт – Спанулис просто говорит мне быть агрессивным и вести свою игру», – заключил Джеймс.

В победном матче «Финала четырех» с «Олимпиакосом» (78:68) Майк Джеймс записал на свой счет 17 очков, 7 подборов и 7 передач при индексе эффективности 29.