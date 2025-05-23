Ричард Джефферсон о 2-м периоде Леброна Джеймса в «Кливленде»: «Не обошлось без драки»

Ричард Джефферсон намекнул на скандальную историю в «Кавальерс».

Бывший баскетболист описал инцидент времен второго прихода Леброна Джеймса в «Кливленд». Джефферсон провел 2 сезона в той команде и помог ей взять титул в 2016 году.

«Брон проводил 1-2 круга игровой тренировки с основой, но там все было и так понятно. Так что он переходил к запасным и брал на себя руководство, и мы играли против старта.

В один из дней не обошлось без драки. Были нанесены удары, а позже – принесены извинения. Но в целом все было уважительно и по-братски», – поделился ведущий.