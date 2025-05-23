Руководитель команды НБА считает, что Энтони Эдвардс и Леброн Джеймс обладают сравнимой стойкостью к травмам

Слова анонимного представителя клуба передал Шэмс Чарания.

«У Эдвардса растяжение правой лодыжки, но не настолько серьезное, чтобы указывать его в отчете о травмах. Он продолжит играть, и, по моим данным, сегодня утром он чувствовал себя хорошо.

У него удивительная способность играть через боль, переносить травмы и быстро возвращаться. Один из руководителей команд сегодня сказал мне, что это очень напоминает ему Леброна Джеймса – то, как оба игрока могут получить неприятные травмы... а через 15 минут уже быть снова в строю», – сказал Чарания.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил повреждение в 1-й четверти 1-го матча серии против «Оклахомы», ненадолго покинул площадку, но вернулся и доиграл матч. По итогам встречи баскетболист отметился 18 очками, 9 подборами и 3 передачами.