«Црвена Звезда» собирается уволить главного тренера Янниса Сферопулоса

Яннис Сферопулос покинет «Црвену Звезду».

58-летний греческий специалист работает с командой с 2023 года. При нем клуб выиграл Адриатическую лигу (2024) и чемпионат Сербии (2024) и дважды взял сербский кубок (2024, 2025).

«Црвена Звезда » начала сезон с трех поражений, уступив «Милану» и «Баварии» в Евролиге и «Задару» в Адриатической лиге.

Клуб намерен расторгнуть контракт в ближайшее время.

Среди возможных кандидатов на его место – Саша Обрадович и Деян Радонич .