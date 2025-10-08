Кенни Эткинсон: «Для побед в плей-офф команде нужен высокий IQ. Лонзо Болл видит все заранее»

Лонзо Болл впечатлил «Кавальерс».

Новобранец «Кливленда » хорошо показал себя в тренировочном лагере.

В первом предсезонном матче против «Чикаго» (117:118) на его счету 0 очков (0 из 3 из-за дуги) и 1 передача на 1 потерю за 11,8 минуты.

«Когда он восстановился, мы знали, что он нам действительно подойдет, поможет с глубиной состава в задней линии.

У него высокий баскетбольный IQ, за его игрой интересно наблюдать, он мотивирован и хочет побеждать», – заявил президент Коби Олтмен.

«Для побед в плей-офф высокий IQ необходим. Он может совершить 3 перехвата за 10 минут за счет своего ума. Раньше остальных занимает позицию. Видит все заранее.

Хорошо двигается для игрока с травмами. Майк Д′Антони говорил, что у парней, которые действительно хорошо двигаются, тихий шаг. Его не услышать. Как кошка», – поделился главный тренер Кенни Эткинсон .