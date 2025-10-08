Блок-шот Дэйлена Терри и очередной данк Джонни Ферфи – в лучших моментах игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 7 октября.
Топ-5 возглавили Дэйлен Терри («Чикаго») и Джонни Ферфи («Индиана»).
Кто лучший американский игрок в НБА?4516 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
