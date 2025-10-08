0

Нэйт Робинсон: «Энтони Эдвардс напоминает 193-сантиметровую версию меня»

Нэйт Робинсон описал звезду «Миннесоты».

«Думаю, что Энтони Эдвардс – это 193-сантиметровая версия Нэйта Робинсона. Хорошо сложенный, атлетичный, отвечает за свои слова.

Уверен, что он подомнет под себя лигу в ближайшую пару лет, покажет, на что способен. Это будет вариант Джеймса Хардена после ухода из «Оклахомы», когда он получил возможность стать лидером.

Будет весело наблюдать за этим», – заключил бывший баскетболист ростом в 175 см.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
