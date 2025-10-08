Нэйт Робинсон: «Энтони Эдвардс напоминает 193-сантиметровую версию меня»
Нэйт Робинсон описал звезду «Миннесоты».
«Думаю, что Энтони Эдвардс – это 193-сантиметровая версия Нэйта Робинсона. Хорошо сложенный, атлетичный, отвечает за свои слова.
Уверен, что он подомнет под себя лигу в ближайшую пару лет, покажет, на что способен. Это будет вариант Джеймса Хардена после ухода из «Оклахомы», когда он получил возможность стать лидером.
Будет весело наблюдать за этим», – заключил бывший баскетболист ростом в 175 см.
Кто лучший американский игрок в НБА?4490 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
