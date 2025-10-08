У Сэма Меррилла проблемы с бедром, защитник пропускает предсезонные матчи

Кенни Эткинсон бережет Сэма Меррилла.

29-летний защитник должен заменить в составе «Кливленда» травмированного Дариуса Гарлэнда на начало чемпионата.

Меррилл пока пропускает предсезонные матчи.

«У него болезненные ощущения в отводящей мышце. Хотел играть, но я запретил, это того не стоит. Посмотрим. Буду предельно осторожен с ним в «предсезонке», – заявил главный тренер «Кливленда».

Команда уступила «Чикаго» – 117:118.

В его отсутствие место в старте досталось Джейлону Тайсону (0 + 3 передачи + 1 перехват + 2 блок-шота).