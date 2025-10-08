У Сэма Меррилла проблемы с бедром, защитник пропускает предсезонные матчи
Кенни Эткинсон бережет Сэма Меррилла.
29-летний защитник должен заменить в составе «Кливленда» травмированного Дариуса Гарлэнда на начало чемпионата.
Меррилл пока пропускает предсезонные матчи.
«У него болезненные ощущения в отводящей мышце. Хотел играть, но я запретил, это того не стоит. Посмотрим. Буду предельно осторожен с ним в «предсезонке», – заявил главный тренер «Кливленда».
Команда уступила «Чикаго» – 117:118.
В его отсутствие место в старте досталось Джейлону Тайсону (0 + 3 передачи + 1 перехват + 2 блок-шота).
Кто лучший американский игрок в НБА?4491 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости