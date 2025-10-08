Блок-шот Дэйлена Терри принес «Чикаго» победу над «Кливлендом»

«Буллз» справились с «Кавальерс» с минимальным преимуществом.

За секунду перед сиреной центровой Томас Брайант в проходе бросал на победу, но форвард Дэйлен Терри спас свою команду блок-шотом.

Буллз победили со счетом 118:117.