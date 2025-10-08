Блок-шот Дэйлена Терри принес «Чикаго» победу над «Кливлендом»
«Буллз» справились с «Кавальерс» с минимальным преимуществом.
За секунду перед сиреной центровой Томас Брайант в проходе бросал на победу, но форвард Дэйлен Терри спас свою команду блок-шотом.
Буллз победили со счетом 118:117.
Кто лучший американский игрок в НБА?4465 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости