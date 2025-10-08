2

Донован Митчелл: «Лонзо Болл похож на Леброна Джеймса с точки зрения ума»

Донован Митчелл описал нового одноклубника.

«Не хочу говорить, что Лонзо Болл прямо на уровне IQ Леброна Джеймса, но похож на него с точки зрения ума, нам это очень нужно.

У него очень зрелый склад ума. Понимает игру на высоком уровне, способен адаптироваться на лету», – поделился защитник «Кливленда».

«Мы гоняли 5 на 5 летом, и он большей частью был в моей команде. Знал, что он хорошо раздает, но не представлял точно насколько», – заявил форвард Эван Мобли.

Кто лучший американский игрок в НБА?4516 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoЛеброн Джеймс
logoЭван Мобли
logoДонован Митчелл
logoКливленд
logoЛонзо Болл
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Европарламент высказался в защиту европейского спорта и выразил обеспокоенность влиянием иностранного капитала
13 минут назад
Блок-шот Дэйлена Терри и очередной данк Джонни Ферфи – в лучших моментах игрового дня НБА
43 минуты назадВидео
Кенни Эткинсон: «Для побед в плей-офф команде нужен высокий IQ. Лонзо Болл видит все заранее»
54 минуты назад
Евролига. «Хапоэль» примет «Маккаби» в дерби команд из Тель-Авива
сегодня, 06:40
«Црвена Звезда» собирается уволить главного тренера Янниса Сферопулоса
сегодня, 06:22
Тайриз Халибертон исполняет трехочковые и бегает под водой
2сегодня, 06:14Видео
У Сэма Меррилла проблемы с бедром, защитник пропускает предсезонные матчи
сегодня, 05:59
Крис Финч: «Джулиус Рэндл был немного не в форме»
сегодня, 05:50
Нэйт Робинсон: «Энтони Эдвардс напоминает 193-сантиметровую версию меня»
сегодня, 05:38
Крис Финч: «Были излишне осторожными из-за скорости «Индианы». Надо прессинговать»
сегодня, 05:24
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бурк» примет «Тюрк Телеком», «Будучность» сыграет с «Тренто» и другие матчи
сегодня, 06:30
Тэрен Армстронг согласился перейти в «Дубай»
сегодня, 04:55
Блок-шот Дэйлена Терри принес «Чикаго» победу над «Кливлендом»
1сегодня, 04:15Видео
Лига чемпионов. «Галатасарай» победил «Игокеа», «Гран-Канария» разгромила «Бенфику» и другие результаты
1вчера, 21:27
Еврокубок. 37 очков Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Нептунас», «Бешикташ» одержал уверенную победу над «Лондон Лайонс» и другие результаты
вчера, 19:28
Донатас Мотеюнас: «Я не пропустил ни одной игры Евролиги за последние четыре сезона – это о чем-то говорит»
вчера, 19:22
Инсайдер Барри Джексон: «Хит» были готовы сделать «Милуоки» предложение по Яннису. Но Бэм Адебайо не входил в их пакет»
6вчера, 18:46
Чима Монеке о Ти Джей Шортсе: «Скажу честно – мне кажется, он не подходит «Панатинаикосу»
вчера, 17:42
Блэйк Уэсли о Яне Ханьсэне: «Ничего подобного я раньше не видел. Уверен, он получит награду «Новичка года»
вчера, 17:18
Эван Фурнье может пропустить матчи против «Дубая» и «Панатинаикоса»
вчера, 15:21