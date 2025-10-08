Донован Митчелл: «Лонзо Болл похож на Леброна Джеймса с точки зрения ума»

Донован Митчелл описал нового одноклубника.

«Не хочу говорить, что Лонзо Болл прямо на уровне IQ Леброна Джеймса, но похож на него с точки зрения ума, нам это очень нужно.

У него очень зрелый склад ума. Понимает игру на высоком уровне, способен адаптироваться на лету», – поделился защитник «Кливленда».

«Мы гоняли 5 на 5 летом, и он большей частью был в моей команде. Знал, что он хорошо раздает, но не представлял точно насколько», – заявил форвард Эван Мобли.