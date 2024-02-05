Джейлен Брансон прокомментировал настрой на второй матч с «Индианой».

«Никс» растеряли преимущество в 17 очков и уступили в овертайме в 1-й игре.

«Победы, поражения – у нас короткая память. Надо просто готовиться ко второй игре. Мог быть наш разгром, никакой разницы.

Все все равно будут думать о предыдущем результате. Но настрой у нас именно такой. Надо, конечно, понять, что мы сделали не так, но не стоит поддаваться разочарованию и унынию от характера поражения», – поделился разыгрывающий «Нью-Йорка ».

«Посмотрели записи, обсудили. Была нормальная активность. Поняли, где ошиблись. Все в порядке. Один матч – это не конец мира. Впереди следующий», – описал состояние коллектива форвард Микэл Бриджес .

«Мы прочесали всю игру, всю концовку, прошли мелким гребнем и посмотрели, что можем вынести и на что опереться», – заключил главный тренер Том Тибодо .