«Денвер» проявляет интерес к Таю Джерому
«Денвер» заинтересован в подписании Тая Джерома.
Разыгрывающий «Кливленда» (27 лет, 196 см) станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.
В сезоне-2024//25 Джером набирал за «Кавальерс» 12,5 очка, 2,5 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. Защитник заработал в этом сезоне 2,6 млн долларов. Сообщалось, что «Кливленд» намерен сохранить Джерома.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Cleveland Plain Dealer
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