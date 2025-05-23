Скип Бэйлесс: «Я бы не взял Уэстбрука в Зал славы»

Эксперт раскритиковал Расселла Уэстбрука после вылета «Денвера».

«Сколько игроков, попадающих в Зал славы с первого голосования, сменили пять команд за шесть сезонов?

Все потому, что он лидировал в НБА по потерям четыре раза и еще четыре раза был вторым. Уэстбрук – это разыгрывающий, который за карьеру реализует 30,5% трехочковых. Шесть из последних семи лет он бросал штрафные с процентом ниже 70%.

Да, он делал трипл-даблы, но потому что никто в НБА не играл усерднее, чем Расселл Уэстбрук. Но он же и самый эгоцентричный игрок в истории. Им всегда двигали цифры и слава, а не победы. Уэстбрук играл бешено – без совести, без сожалений, без памяти, без перспективы. Он играл ради себя.

Помните, Кевин Дюрэнт сознательно ушел от Расселла… Мне сказал человек из ближнего круга Дюрэнта: главная причина, по которой он покинул «Оклахому» перед своим 10-м сезоном, была вот в чем: «Он понял, что никогда не выиграет с Уэстбруком в роли человека, который принимает решения», – сказал Бэйлесс.