«Проблема в недостатке коммуникации». О Джи Ануноби, Карл-Энтони Таунс и Джейлен Брансон поругались на скамейке в концовке 1-го матча с «Пэйсерс»

Провал «Никс» в 1-й игре вызвал трения в команде.

Форвард «Индианы» Аарон Несмит забросил 5-ю «трешку» в четверти за полминуты до конца основного времени, приблизив «Пэйсерс» на расстояние в 2 владения. Дернувшийся встречать его центровой Карл-Энтони Таунс натолкнулся на заслон форварда Паскаля Сиакама и повис на нем, понадеявшись на не успевшего к подстраховке форварда О Джи Ануноби .

Во время взятого тайм-аута Ануноби начал спор с Таунсом, который попытались прекратить одноклубники. В конце концов к перепалке подключился и разыгрывающий Джейлен Брансон, сначала пытавшийся спустить ситуацию на тормозах.

Форвард Микэл Бриджес после матча описал главную проблему команды: «Недостаток коммуникации и расслабленность сыграли с нами злую шутку. Они забросили несколько трехочковых, Несмит поймал ритм, а мы так и продолжали молчать и не делиться информацией на площадке, что позволило им продолжать».

«Просто мужской разговор», – прокомментировал ссору Джейлен Брансон .

«Индиана » победила в гостях и повела в серии – 1-0.