Оби Топпин предложил фанату «Никс» встретиться после матча

Форвард «Индианы» стал объектом троллинга после первого матча.

«Пэйсерс» вырвали победу у «Никс» в овертайме – 138:135.

Уходя с арены, Топпин услышал в свой адрес: «Ты отстой, Оби! Неслучайно мы от тебя избавились! Тебе просто повезло».

В ответ Топпин предложил болельщику встретиться после игры, назвав адрес своего проживания – гостиницу Ritz NoMad, расположенную на углу 28-й улицы и Бродвея.

Топпин набрал 8 очков и 10 подборов.