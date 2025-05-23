Оби Топпин предложил фанату «Никс» встретиться после матча
Форвард «Индианы» стал объектом троллинга после первого матча.
«Пэйсерс» вырвали победу у «Никс» в овертайме – 138:135.
Уходя с арены, Топпин услышал в свой адрес: «Ты отстой, Оби! Неслучайно мы от тебя избавились! Тебе просто повезло».
В ответ Топпин предложил болельщику встретиться после игры, назвав адрес своего проживания – гостиницу Ritz NoMad, расположенную на углу 28-й улицы и Бродвея.
Топпин набрал 8 очков и 10 подборов.
Кто станет чемпионом НБА?6808 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости