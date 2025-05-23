Серхио Родригес: «Не скучал по баскетболу, пока не увидел разминку на «Финале четырех» Евролиги»
Серхио Родригеса захватила атмосфера Евролиги.
Испанец завершил игровую карьеру летом 2024 года. Родригес приехал на «Финал четырех» Евролиги в Абу-Даби, где встретился с Майком Батистом на трансляции.
«Должен признаться, я не скучал по баскетболу весь этот год. Но как только увидел разминку перед «Финалом четырех», чувство в пальцах вернулось», – с улыбкой рассказал Родригес.
«Мои руки все еще тоже ждут мяча, не волнуйся», – ответил Батист, закончивший выступать в 2014 году.
Два трехкратных чемпиона Евролиги посмеялись над своими эмоциями.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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