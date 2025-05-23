Джейден Макдэниэлс: «В НБА говорят, что средний бросок умер, но «Тандер» на них и рассчитывают»
Джейден Макдэниэлс объяснил задачу «Миннесоты».
«Тимбервулвз» уступили оба матча в гостях. Во второй игре «Оклахома» реализовала 9 из 33 бросков из-за дуги, но все равно победила – 118:103. «Тандер» набрали 72 очка (63% точности) с двухочковых попыток.
«В НБА говорят, что средний бросок еле дышит или уже умер. Но именно на эти броски они рассчитывают и очень комфортно себя чувствуют на этой дистанции.
Нам надо закрыть для них «краску» и эти средние точки», – рассудил форвард «Миннесоты».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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