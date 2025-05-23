Энтони Эдвардс до трех часов ночи пересматривал запись игры после поражения в 1-м матче серии с «Тандер»

Защитник «Вулвс» уделяет много времени анализу произошедшего.

«Обычно Энтони Эдвардс играет немного лучше во вторых матчах серий, как это было в предыдущих раундах против «Лейкерс» и «Голден Стэйт». Ожидается, что сегодня он вновь покажет себя с лучшей стороны. После поражения в первой игре он и ассистент главного тренера анализировали игру в отеле до трех часов ночи. Так что ко второй встрече он точно морально подготовился», – рассказал Марк Спирс из Andscape перед 2-м матчем серии.

В 1-й встрече с «Оклахомой» Эдвардс записал на свой счет 18 очков (5 из 13 с игры), 9 подборов и 3 передачи. Во втором матче – 32 очка (12 из 26 с игры), 9 подборов и 6 передач. Но в обеих играх «Миннесота » уступила.