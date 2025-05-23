Андрей Кириленко о защите против Шэя Гилджес-Александера: «Попробовал бы давать ему бросать вместо проходов»

Андрей Кириленко порассуждал об игре против «Тандер».

«Архисложная задача у разыгрывающего, который играет по Шэю Гилджес-Александру, потому что он достаточно высокий для разыгрывающего и много ищет контакта.

Если бы против него играл я, я бы попробовал сделать его больше игроком, который бросает. Может, давал бы ему больше времени на бросок, даже на свободный бросок. Я попробовал бы сделать его снайпером вместо того, чтобы он шел в проход и набирал легкие очки.

Но он настолько крутой игрок, что не факт, что это бы работало постоянно», – признался знаменитый баскетболист в эфире «Взял Мяч».