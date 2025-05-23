Шэй Гилджес-Александер провел 4-й матч плей-офф, в котором у него больше 30 очков и 1 потеря или меньше
«Оклахома» взяла верх над «Миннесотой» во 2-м матче серии – 118:103.
Для лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера эта игра стала 4-й в плей-офф, когда он набирает больше 30 очков (38), сделав лишь 1 потерю. Ни у кого больше в лиге нет ничего подобного.
По ходу сезона Гилджес-Александер провел 19 подобных матчей. Ни у кого в лиге не было и 8 подобных игр.
Гилджес-Александер – 3-й в лиге по рейтингу задействования и при этом 154-й по проценту потерь.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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