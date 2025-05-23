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  • Стив Нэш о MVP Шэя Гилджес-Александера: «Нет чувства лучше, чем видеть, как эти ребята преуспевают, и слышать из их уст, что ты повлиял на них»
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Стив Нэш о MVP Шэя Гилджес-Александера: «Нет чувства лучше, чем видеть, как эти ребята преуспевают, и слышать из их уст, что ты повлиял на них»

MVP 2005 и 2006 годов отдал должное новоиспеченному «Самому ценному игроку».

Нэш – до этого единственный канадский игрок, выигравший MVP – был одним из тех, кого Гилджес-Александер назвал в своей благодарственной речи в числе своих кумиров в баскетболе.

«Нет чувства лучше, чем видеть, как эти ребята преуспевают, и слышать из их уст, что ты повлиял на них. Это делает все по-настоящему ценным и особенным. И, наверное, сложно придумать комплимент выше.

Это очень особенный момент для меня. Я искренне восхищаюсь его успехами. Больше всего люблю наблюдать именно за его игрой. Будем надеяться, что он продолжит двигаться по тому же пути и представлять себя, свою страну и свою команду так же достойно, как сейчас. Он феноменален», – сказал Нэш.

В этом сезоне в НБА играли 25 канадцев, включая семерых – Гилджес-Александера, Джамала Мюррэя, Ар Джея Барретта, Шэйдона Шарпа, Беннедикта Матурина, Эндрю Уиггинса и Диллона Брукса – набравших более 1000 очков. Ни у одной страны, кроме США, не было столько игроков, преодолевших эту отметку.

Кто станет чемпионом НБА?6808 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
logoСтив Нэш
logoШэйдон Шарп
logoАр Джей Барретт
logoДжамал Мюррэй
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoЭндрю Уиггинс
logoБеннедикт Матурин
logoДиллон Брукс
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