  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марк Дэйгнолт о Шэе Гилджес-Александере: «Я помню его тощим пареньком на своем первом контракте. А теперь он стал мужчиной»
3

Марк Дэйгнолт о Шэе Гилджес-Александере: «Я помню его тощим пареньком на своем первом контракте. А теперь он стал мужчиной»

Главный тренер «Оклахомы» теплыми словами отметил прогресс защитника.

«Думаю, для многих это был трогательный момент осознания того, как он вырос. Я сидел, смотрел на него и думал: «Боже, я помню его тощим пареньком на своем первом контракте. В «пузыре». А теперь он стал мужчиной. Отцом. Мужем, лидером», – сказал Дэйгнолт.

Ранее 26-летний Гилджес-Александер получил свою первую награду «Самого ценного игрока».

В финале Запада с «Миннесотой» баскетболист в среднем набирает 34,5 очка, 4 подбора и 8,5 передачи.

Кто станет чемпионом НБА?6104 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Джоэла Лоренци
logoШэй Гилджес-Александер
logoМарк Дэйгнолт
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Миннесоты» не видно шансов с «Оклахомой». Вот почему
27сегодня, 08:20
Шэй Гилджес-Александер о молодом самом себе: «Рад, что он не сдался. Рад, что он слушал правильных людей»
3сегодня, 06:15
Брайан Уиндхорст: «То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума»
9сегодня, 06:03
Главные новости
Тимофей Мозгов: «Я был на комбайне, Голдин очень неплохо выглядит»
2сегодня, 10:21
Евролига будет расширена до 20 команд (Sportando)
21сегодня, 10:13
Кириленко о штрафных Гилджес-Александера: «MVP последних лет делают одинаковое количество бросков с линии»
6сегодня, 09:51
«Нью-Йорк» обновил рекорд женской НБА по трехочковым в матче с «Чикаго»
1сегодня, 06:40Видео
НБА. Финал Западной конференции. 38 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» во 2-м матче серии
199сегодня, 06:30
Билл Симмонс: «Оклахома» претендует на то, чтобы стать одной из величайших команд в истории»
32сегодня, 06:16
Брайан Уиндхорст: «То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума»
9сегодня, 06:03
Джулиус Рэндл установил личный антирекорд по очкам в матче плей-офф и провел 4-ю четверть 2-го матча серии с «Оклахомой» на скамейке
5сегодня, 05:41
Джейден Макдэниэлс о своем неспортивном: «Просто захотелось по-настоящему сфолить на Шэе»
8сегодня, 05:23
Женская НБА. 26 очков Наташи Ховард помогли «Индиане» обыграть «Атланту» на выезде, «Нью-Йорк» разгромил «Чикаго»
2сегодня, 05:03
Ко всем новостям
Последние новости
Руководитель команды НБА считает, что Энтони Эдвардс и Леброн Джеймс обладают сравнимой стойкостью к травмам
11 минут назад
Аарон Несмит набрал наибольшее количество очков за 5 минут второй половины матча плей-офф за всю историю наблюдений
26 минут назад
Стив Нэш о MVP Шэя Гилджес-Александера: «Нет чувства лучше, чем видеть, как эти ребята преуспевают, и слышать из их уст, что ты повлиял на них»
35 минут назад
Стив Керр: «Карри и Данкан – две самых «командных» суперзвезды»
141 минуту назад
Дариус Майлз: «Чикаго» не взял меня из-за косичек»
249 минут назад
Дариус Майлз: «Самое стремное от Дональда Стерлинга – то, что он врывался в раздевалку, когда мы стояли голые»
357 минут назад
«Уралмаш» продлит контракт с Тайреллом Нельсоном
сегодня, 10:06
Кендрик Перкинс: «Без меня «Оклахома» не доходила до финала»
5сегодня, 10:02
Шэй Гилджес-Александер провел 4-й матч плей-офф, в котором у него больше 30 очков и 1 потеря или меньше
1сегодня, 09:55
Уилл Гиллори: «После «Наггетс» «Оклахома» очень уверенно себя чувствует против зоны»
сегодня, 09:32