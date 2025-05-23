Марк Дэйгнолт о Шэе Гилджес-Александере: «Я помню его тощим пареньком на своем первом контракте. А теперь он стал мужчиной»
Главный тренер «Оклахомы» теплыми словами отметил прогресс защитника.
«Думаю, для многих это был трогательный момент осознания того, как он вырос. Я сидел, смотрел на него и думал: «Боже, я помню его тощим пареньком на своем первом контракте. В «пузыре». А теперь он стал мужчиной. Отцом. Мужем, лидером», – сказал Дэйгнолт.
Ранее 26-летний Гилджес-Александер получил свою первую награду «Самого ценного игрока».
В финале Запада с «Миннесотой» баскетболист в среднем набирает 34,5 очка, 4 подбора и 8,5 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Джоэла Лоренци
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