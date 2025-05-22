Желько Обрадович: «НБА по какой-то причине намерена прийти к нам. Мы должны защитить себя»

Желько Обрадович продолжает говорить об опасности европейскому баскетболу.

Знаменитый тренер высказался во время конференции перед «Финалом четырех» Евролиги.

«Считаю, что у нас отличные соревнования. Уверен, что все будут продолжать трудиться, чтобы сделать их еще лучше. Фанаты очень важны. Евролига известна по всему миру.

Проблема в том, что НБА по какой-то причине намерена прийти к нам. Ходит множество слухов, не знаю какие из них правдивы. Но мы должны защитить себя.

Все должны понимать, что у нас в Европе лучший баскетбол. И продолжать работать над его сохранением, все вместе», – заключил Обрадович .

«Мы должны защитить свою самобытность. Мы сильны, у нас лучшие болельщики. Самые конкурентные игры. Богатые традиции. Нам надо это все сохранить.

Возможно, нам необходимо научиться встраивать этот уникальный продукт в картину современного мира», – согласился с ним президент Евролиги Деян Бодирога.