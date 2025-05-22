Джеди Осман не стал приглашать Леброна Джеймса в Абу-Даби: «У них была тяжелая серия против «Миннесоты»
Джеди Осман не стал приглашать Леброна Джеймса на «Финал четырех» Евролиги.
Форвард «Панатинаикос» Джеди Осман недавно заявил, что, возможно, пригласит бывшего партнера по команде в «Кливленде» Леброна Джеймса на «Финал четырех» Евролиги в Абу-Даби.
«Может быть, если я отправлю ему сообщение. Почему бы и нет?» – сказал он.
В интервью BasketNews Осман признался, что не стал писать Джеймсу.
«Нет. Потому что у них была тяжелая серия против «Миннесоты», к тому же, он повредил колено. Так что, не думаю, что он смог бы приехать», – ответил Осман.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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