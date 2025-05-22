Джеди Осман не стал приглашать Леброна Джеймса в Абу-Даби: «У них была тяжелая серия против «Миннесоты»

Джеди Осман не стал приглашать Леброна Джеймса на «Финал четырех» Евролиги.

Форвард «Панатинаикос » Джеди Осман недавно заявил, что, возможно, пригласит бывшего партнера по команде в «Кливленде» Леброна Джеймса на «Финал четырех» Евролиги в Абу-Даби.

«Может быть, если я отправлю ему сообщение. Почему бы и нет?» – сказал он.

В интервью BasketNews Осман признался, что не стал писать Джеймсу.

«Нет. Потому что у них была тяжелая серия против «Миннесоты», к тому же, он повредил колено. Так что, не думаю, что он смог бы приехать», – ответил Осман.