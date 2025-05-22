  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джеди Осман не стал приглашать Леброна Джеймса в Абу-Даби: «У них была тяжелая серия против «Миннесоты»
2

Джеди Осман не стал приглашать Леброна Джеймса в Абу-Даби: «У них была тяжелая серия против «Миннесоты»

Джеди Осман не стал приглашать Леброна Джеймса на «Финал четырех» Евролиги.

Форвард «Панатинаикос» Джеди Осман недавно заявил, что, возможно, пригласит бывшего партнера по команде в «Кливленде» Леброна Джеймса на «Финал четырех» Евролиги в Абу-Даби.

«Может быть, если я отправлю ему сообщение. Почему бы и нет?» – сказал он.

В интервью BasketNews Осман признался, что не стал писать Джеймсу.

«Нет. Потому что у них была тяжелая серия против «Миннесоты», к тому же, он повредил колено. Так что, не думаю, что он смог бы приехать», – ответил Осман.

Кто станет чемпионом НБА?6100 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoДжеди Осман
logoПанатинаикос
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ни один из 25 самых популярных игроков НБА в Инстаграме не играет в финалах конференций
1621 мая, 19:53Фото
Дэвид Фэлк о Леброне Джеймсе: «Если бы Джордан выбирал, в каких командах он хочет играть, и двух других суперзвезд, он бы выиграл 15 чемпионатов»
6821 мая, 13:54
Леброн Джеймс о травме колена: «Мне стало чертовски лучше»
321 мая, 08:15
Леброн Джеймс: «Иногда старшее поколение заставляет тебя не любить игру, на которой ты вырос»
120 мая, 14:58
Главные новости
Тимофей Мозгов: «Я был на комбайне, Голдин очень неплохо выглядит»
257 минут назад
Евролига будет расширена до 20 команд (Sportando)
20сегодня, 10:13
Кириленко о штрафных Гилджес-Александера: «MVP последних лет делают одинаковое количество бросков с линии»
6сегодня, 09:51
«Нью-Йорк» обновил рекорд женской НБА по трехочковым в матче с «Чикаго»
1сегодня, 06:40Видео
НБА. Финал Западной конференции. 38 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» во 2-м матче серии
199сегодня, 06:30
Билл Симмонс: «Оклахома» претендует на то, чтобы стать одной из величайших команд в истории»
32сегодня, 06:16
Брайан Уиндхорст: «То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума»
9сегодня, 06:03
Джулиус Рэндл установил личный антирекорд по очкам в матче плей-офф и провел 4-ю четверть 2-го матча серии с «Оклахомой» на скамейке
5сегодня, 05:41
Джейден Макдэниэлс о своем неспортивном: «Просто захотелось по-настоящему сфолить на Шэе»
8сегодня, 05:23
Женская НБА. 26 очков Наташи Ховард помогли «Индиане» обыграть «Атланту» на выезде, «Нью-Йорк» разгромил «Чикаго»
2сегодня, 05:03
Ко всем новостям
Последние новости
Руководитель команды НБА считает, что Энтони Эдвардс и Леброн Джеймс обладают сравнимой стойкостью к травмам
7 минут назад
Аарон Несмит набрал наибольшее количество очков за 5 минут второй половины матча плей-офф за всю историю наблюдений
22 минуты назад
Стив Нэш о MVP Шэя Гилджес-Александера: «Нет чувства лучше, чем видеть, как эти ребята преуспевают, и слышать из их уст, что ты повлиял на них»
31 минуту назад
Стив Керр: «Карри и Данкан – две самых «командных» суперзвезды»
137 минут назад
Дариус Майлз: «Чикаго» не взял меня из-за косичек»
245 минут назад
Дариус Майлз: «Самое стремное от Дональда Стерлинга – то, что он врывался в раздевалку, когда мы стояли голые»
353 минуты назад
«Уралмаш» продлит контракт с Тайреллом Нельсоном
сегодня, 10:06
Кендрик Перкинс: «Без меня «Оклахома» не доходила до финала»
5сегодня, 10:02
Шэй Гилджес-Александер провел 4-й матч плей-офф, в котором у него больше 30 очков и 1 потеря или меньше
1сегодня, 09:55
Уилл Гиллори: «После «Наггетс» «Оклахома» очень уверенно себя чувствует против зоны»
сегодня, 09:32