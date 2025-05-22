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1-й матч финала Западной конференции показал худший телевизионный рейтинг с 2021 года

Рейтинг финала Западной конференции упал по сравнению с предыдущими годами.

Первый матч серии между «Оклахомой» и «Миннесотой» (114:88, 1-0) в среднем собрал 5,36 млн зрителей на канале ESPN.

Это на 24% меньше, чем в прошлом году, когда в финале Запада встречались «Даллас» и «Миннесота».

Это наименее просматриваемый матч открытия финала конференции после встречи «Клипперс» и «Санз» в 2021 году (4,72 млн). Не считая матчи 2020 и 2021 годов, это наименее просматриваемый первый матч финала конференции после серии «Мемфис» – «Сан-Антонио» 2013 года (4,85 млн).

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ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Media Watch
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