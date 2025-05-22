Руди Гобер о 2-м матче с «Оклахомой»: «Должен буду задать тон в защите и помочь доминировать на обеих сторонах площадки»

Руди Гобер описал ход серии с «Тандер».

«Миннесота » уступила в первом матче, не справившись с тактической подстройкой «Оклахомы».

Руди Гобер рано получил два фола и в итоге провел 21 минуту на площадке в первой встрече.

«Первый фол был определенно моей ошибкой. Мне надо действовать аккуратнее, быть готовым и не подводить команду ранними замечаниями.

Должен буду помочь нам доминировать на обеих сторонах площадки, задать тон игре в защите, это моя основная функция.

«Тандер» не успокаиваются ни на секунду. Нужно не расслабляться, быть надежными и не давать решениям арбитров разрушать нашу игру.

Когда мы перестаем набирать очки, мы начинаем злиться, нельзя забывать свои задачи на площадке.

«Оклахома» заставляет нас переходить на простую, скучную игру. Сложно прорваться в «краску», где силовые проходы встречают 3-5 человек.

Мы неплохо справляемся с Шэем Гилджес-Александером . Заставляем его сводить игру к сложным броскам и встречаем в быстром нападении.

Остается только подготовиться и сконцентрироваться на победе», – поделился центровой «Миннесоты».