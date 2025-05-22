Руди Гобер о 2-м матче с «Оклахомой»: «Должен буду задать тон в защите и помочь доминировать на обеих сторонах площадки»
«Миннесота» уступила в первом матче, не справившись с тактической подстройкой «Оклахомы».
Руди Гобер рано получил два фола и в итоге провел 21 минуту на площадке в первой встрече.
«Первый фол был определенно моей ошибкой. Мне надо действовать аккуратнее, быть готовым и не подводить команду ранними замечаниями.
Должен буду помочь нам доминировать на обеих сторонах площадки, задать тон игре в защите, это моя основная функция.
«Тандер» не успокаиваются ни на секунду. Нужно не расслабляться, быть надежными и не давать решениям арбитров разрушать нашу игру.
Когда мы перестаем набирать очки, мы начинаем злиться, нельзя забывать свои задачи на площадке.
«Оклахома» заставляет нас переходить на простую, скучную игру. Сложно прорваться в «краску», где силовые проходы встречают 3-5 человек.
Мы неплохо справляемся с Шэем Гилджес-Александером. Заставляем его сводить игру к сложным броскам и встречаем в быстром нападении.
Остается только подготовиться и сконцентрироваться на победе», – поделился центровой «Миннесоты».