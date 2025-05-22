Энтони Эдвардс оштрафован на 50000 долларов за нецензурную лексику на пресс-конференции
Энтони Эдвардс не уследил за своей речью.
Комментируя свое выступление в 1-м матче с «Оклахомой», защитник «Миннесоты» посетовал на малое количество попыток с игры, «13 ###### бросков».
Лига наказала игрока штрафом в размере 50000 долларов, доведя общую сумму за сезон до 430000.
Кто станет чемпионом НБА?6097 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости