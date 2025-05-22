Шэй Гилджес-Александер подарил всем партнерам по команде часы Rolex

MVP сезона НБА сделал дорогой подарок одноклубникам.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер в честь признания его MVP сезона-2024/25 приобрел для каждого партнера по команде роскошные часы Rolex.

Таким образом канадец выразил свою признательность за их поддержку на протяжении всего сезона.

«Оклахома» шла в регулярном чемпионате с «+8,4» без Гилджес-Александера на площадке. Это лучший показатель для команд с MVP с 1994 года.