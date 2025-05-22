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Джордж Карл: «Похоже, я единственный бывший тренер «Наггетс», который понимает, что Йокич – настоящий MVP этого сезона»

Джордж Карл поддел Майкла Мэлоуна.

Уволенный из «Денвера» Мэлоун заранее одобрительно назвал Шэя Гилджес-Александера MVP сезона на трансляции ESPN.

«Йокич был MVP этого сезона, и никто другой даже близко рядом не стоял.

Но похоже, что я единственный бывший тренер «Наггетс», который это понимает», – написал Карл в соцсетях.

Тренера попытались задеть в комментариях: «Странно обвинять в чем-то специалиста, который сделал то, что ты не смог».

«Я никогда не тренировал кого-то типа Йокича», – ответил Карл.

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МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джорджа Карла
logoНБА
logoДенвер
logoМайкл Мэлоун
logoШэй Гилджес-Александер
logoНикола Йокич
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