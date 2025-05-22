«Оклахома» шла в регулярном сезоне с «+8,4» без Шэя Гилджес-Александера на площадке, это лучший показатель для команд с MVP с 1994 года

«Тандер» успешно действовали без своего лидера на паркете.

MVP сезона-2024/25 увеличивал показатель «плюс/минус» своей команды на 7,6 очка. Без Шэя Гилджес-Александера на площадке команда шла по регулярному сезону с показателем «+8,4», который был бы третьим в лиге после «Бостона» («+9,4») и «Кливленда» («+9,2»).

С разыгрывающим команда добивалась показателя в «+16».

«+8,4» – лучший результат для всех команд с MVP регулярного сезона в составе (и на скамейке) с 1994 года.