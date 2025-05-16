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Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 59 очков Бэйкона и Фрэйзера на двоих помогли «Зениту» снова выйти вперед в серии с «Локомотивом-Кубань»

Сегодня, 16 мая, состоялся один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

Дуэйн Бэйкон (30 очков) и Трент Фрэйзер (29) снова вывели «Зенит» вперед после 5-го матча с «Локо».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Зенит» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто выиграет 7-й матч серии «Оклахома» – «Денвер»?1709 голосов
ДенверДенвер
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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