Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 59 очков Бэйкона и Фрэйзера на двоих помогли «Зениту» снова выйти вперед в серии с «Локомотивом-Кубань»
Сегодня, 16 мая, состоялся один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.
Дуэйн Бэйкон (30 очков) и Трент Фрэйзер (29) снова вывели «Зенит» вперед после 5-го матча с «Локо».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 4 побед)
«Зенит» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Денвер
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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