Определились все пары плей-офф НБА
В плей-ин «Майами» обыграл «Атланту», а «Мемфис» – «Даллас».
Западная конференция:
(1) «Оклахома-Сити» – (8) «Мемфис»
(2) «Хьюстон» – (7) «Голден Стэйт»
(3) «Лейкерс» – (6) «Миннесота»
(4) «Денвер» – (5) «Клипперс»
Восточная конференция:
(1) «Кливленд» – (8) «Майами»
(2) «Бостон» – (7) «Орландо»
(3) «Нью-Йорк» – (6) «Детройт»
(4) «Индиана» – (5) «Милуоки»
Плей-офф НБА стартует сегодня, 19 апреля.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости