35

Определились все пары плей-офф НБА

В плей-ин «Майами» обыграл «Атланту», а «Мемфис» – «Даллас».

Западная конференция:

 (1) «Оклахома-Сити» – (8) «Мемфис»

(2) «Хьюстон» – (7) «Голден Стэйт»

(3) «Лейкерс» – (6) «Миннесота»

(4) «Денвер» – (5) «Клипперс»

Восточная конференция:

(1) «Кливленд» – (8) «Майами»

(2) «Бостон» – (7) «Орландо»

(3) «Нью-Йорк» – (6) «Детройт»

(4) «Индиана» – (5) «Милуоки»

Плей-офф НБА стартует сегодня, 19 апреля.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoКливленд
logoМиннесота
logoЛейкерс
logoБостон
logoНБА
logoДетройт
logoОрландо
logoМайами
logoМилуоки
logoМемфис
logoДенвер
logoОклахома-Сити
logoГолден Стэйт
logoНБА плей-офф
logoИндиана
logoНью-Йорк
logoХьюстон
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
30 игроков НБА, которые были символами своих клубов в этом году
1814 апреля, 21:40
Главные новости
Дэмиан Лиллард: «Как только почувствую, что могу – я выйду»
1 минуту назад
Энтони Дэвис доигрывал встречу с «Мемфисом», несмотря на травму
119 минут назад
30 очков Тайлера Хирро позволили «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме и выйти в плей-офф на «Кливленд»
137 минут назадВидео
Энтони Эдвардс: «Хочу стать идеальным, чтобы соперники не могли ничего поделать с этим дерьмом»
253 минуты назад
«Мемфис» уверенно обыграл «Даллас» и вышел в плей-офф на «Оклахому»
15сегодня, 05:41Видео
«Я закрою тебя, кстати». Энтони Дэвис и Джа Морэнт вступили в словесную перепалку
8сегодня, 05:07Видео
Яннис Адетокумбо: «Если бы я играл на таком уровне в начале десятых, то у меня было бы 5 MVP подряд»
7сегодня, 04:47
Три трехочковых Дэвиона Митчелла в овертайме помогли «Майами» дожать «Атланту»
3сегодня, 04:45Видео
Сэм Куинн: «Без Трэя Янга на площадке «Атланта» защищалась на уровне «Оклахомы»
4сегодня, 04:33
НБА. Плей-ин. 30 очков Хирро помогли «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме, 40 очков Дэвиса не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Мемфисом»
236сегодня, 04:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Эй, а как обыграть эту команду?» Тайрон Лю не советовался с Майклом Мэлоуном перед серией с «Денвером»
сегодня, 05:56
«Майами» стал первой командой с 10-го места, пробившейся в плей-офф через плей-ин
4сегодня, 05:25
Центровой Ариэль Хукпорти может сыграть против «Детройта»
2вчера, 21:02
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Бурк»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уступил «Меркезефенди», «Фенербахче» обыграл «Бахчешехир»
вчера, 20:25
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Кремону»
вчера, 20:20
Форвард Брэди Мэнек присоединился к «Мерсину» до конца сезона на правах аренды
вчера, 19:09Фото
НБА связывалась с «Дубаем» по поводу своего европейского проекта
2вчера, 18:41
Единая лига ВТБ объявила претендентов на индивидуальные награды регулярного сезона
вчера, 15:05
20-летний Андрей Стоякович не будет участвовать в драфте НБА в этом году
5вчера, 13:14