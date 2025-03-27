НБА. «Оклахома» примет «Мемфис», «Лейкерс» встретятся в гостях с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Лидер чемпионата «Оклахома» примет на своей площадке «Мемфис », «Лейкерс » встретятся в гостях с «Чикаго ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.