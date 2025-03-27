Адам Сильвер и Андреас Заглис объявили о «следующем шаге» в создании европейской лиги НБА

Адам Сильвер и Андреас Заглис дали совместную пресс-конференцию.

Комиссионер НБА Адам Сильвер присоединился к генеральному секретарю ФИБА Андреасу Заглису на пресс-конференции Совета управляющих НБА, чтобы объявить о «следующем шаге» в создании европейской лиги НБА.

«Наши владельцы с энтузиазмом поддерживают эту идею. Предварительно, лига может состоять из 12 постоянных команд и четырех сменяющихся на ежегодной основе, но это может измениться. Мы ведем постоянные обсуждения с существующими клубами, некоторые из них являются крупными мировыми брендами, и мы понимаем, что существует огромная глубокая заинтересованность.

Это только начало. Буквально ничего еще не согласовано. Мы будем уважать традицию европейского баскетбола, традицию открытых лиг. Мы собираемся взять лучшее от обеих систем, могут появиться новые арены, новые клубы. Так много изменений в медиа и стриминге – это не просто вопрос того, как вы транслируете, но и новые возможности на нескольких рынках. Вопрос в том, как мы будем делать что-то по-другому с нашим опытом и опытом ФИБА», – заявил Сильвер.

«В Европе у нас пирамидальная система спорта, нет NCAA, поэтому нам также нужно воспитывать таланты. Именно это мы сделали 35 лет назад с соглашением ФИБА и НБА об использовании профессиональных игроков в соревнованиях национальных сборных. Нужно играть против лучших, чтобы совершенствоваться», – добавил Заглис.