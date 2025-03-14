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Билл Симмонс: «НБА нужно начинать позже и сконцентрироваться на мае, июне и июле, это путь к победе»

Билл Симмонс снова прокомментировал расписание НБА.

Обозреватель считает, что новая культура медиа позволяет не пугаться июльских трансляций, которые в старую телевизионную эпоху считались несостоятельными.

«Если сократить сезон (на 10-15 игр) и сдвинуть его, он продлится на месяц дольше, и все лучшее будет сконцентрировано в мае, июне и июле, это путь к победе.

Именно так нужно размышлять лиге. Если они этого не сделают, возможно, пришло время подумать о смене руководства. Понятно, что у них новый огромный телевизионный контракт, но это простой способ решения проблем с рейтингами.

Надо убедить владельцев и игроков, что можно сохранить такой же уровень дохода с меньшим количеством матчей. Пока этого никто не сделал.

Сколько вообще денег им нужно? Скоро баскетболисты будут получать 75 миллионов, когда им будет достаточно? Только что подписали сделку на 76 миллиардов, пора уже подумать о том, что поможет баскетболу, поспособствует его росту», – заявил Симмонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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