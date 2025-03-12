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Адам Сильвер: «Джуниор Бриджмен не только был талантливым игроком, но и добился значительного успеха в бизнесе»

Адам Сильвер выразил соболезнования в связи со смертью Джуниора Бриджмена.

«Я глубоко потрясен внезапной смертью Джуниора Бриджмена. Джуниор не только был талантливым игроком НБА с 12-летней карьерой, но и добился значительного успеха в бизнесе, став уважаемым лидером. Он был наставником для многих поколений спортсменов, которые стремились научиться у него искусству процветания в мире бизнеса.

Джуниор оставался преданным членом семьи НБА на протяжении 50 лет — как миноритарный владелец «Милуоки», инвестор NBA Africa и как игрок, который задавал стандарт представления лиги и нашей игры с достоинством и классом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его супруге Дорис, детям Идену, Джастину и Райану, команде «Бакс» и многочисленным друзьям и поклонникам в баскетбольном сообществе», — передает слова Сильвера пресс-служба лиги.

Совладелец «Бакс» и бывший игрок НБА Джуниор Бриджмен умер в возрасте 71 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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