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Уильям Роден: «Куда важнее вопрос не о лице лиге, а о том, будет ли НБА и дальше бороться за социальную справедливость»

Автор Andscape призывает новых лидеров высказываться против администрации Трампа.

«Мой главный вопрос, впрочем, касается не лица НБА, а ее души. 

Я размышлял об этом еще со времени Супербоула, когда комиссионер НФЛ Роджер Гуделл столкнулся с шквалом вопросов о приверженности НФЛ принципам разнообразия, равенства и инклюзивности на фоне деятельности администрации президента Дональда Трампа и ее яростной войны против федерально финансируемых инициатив DEI. 

Хотя большинство владельцев команд НБА и НФЛ идентифицируют себя как консерваторы и республиканцы, НБА и НФЛ используют одну из самых разнообразных рабочих сил в Соединенных Штатах. Их большинство составляют молодые афроамериканцы. 

Когда лиги оказывались в трудном положении, как это было после убийства Джорджа Флойда в 2020 году, они эффективно формировали этическое сопротивление той жесткости, что угрожала сообществу, из которого вышли многие из этих спортсменов. Таким образом, лиги, которые нанимают этих спортсменов, не только сочувствуют инициативам DEI, но и активно их поддерживают. 

Действительно НФЛ и НБА, которые когда-то исключали чернокожих спортсменов, стали экономическими и культурными столпами Америки благодаря своей инклюзивности. НБА, в частности, находится в авангарде инициатив в области социальной справедливости. За 10 лет на посту комиссара НБА Адам Сильвер поддержал ряд инициатив в области социальной справедливости, включая Национальную коалицию социальной справедливости НБА. В 2014 году Сильвер помог убедить владельцев отстранить тогдашнего владельца «Лос-Анджелес Клипперс» Дональда Стерлинга за расистские высказывания. 

Два года назад, выступая в Школе публичной политики имени Харриса при Чикагском университете, Сильвер отметил: «Примерно 80% наших игроков – чернокожие. Мы чувствуем обязательство сотрудничать с ними и использовать этот невероятно мощный голос, чтобы высказываться по этим вопросам». 

Мне любопытно, как лига и ее игроки отреагируют на агрессивные шаги нынешней администрации, направленные на отмену инициатив, которые важны для НБА. Будут ли лига и ее в основном хорошо финансово компенсируемые игроки придерживаться спорта, чтобы не оттолкнуть фанатскую базу?» – написал Роден.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Andscape
logoЛеброн Джеймс
logoСтефен Карри
logoДональд Трамп
logoНБА
logoАдам Сильвер
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