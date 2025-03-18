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Майк Буденхольцер: «Дюрэнт всегда тащит нас к победе»

Главный тренер «Финикс» выразил свое отношение к лидеру команды.

Во время тайм-аута в матче с «Лейкерс» Кевин Дюрэнт агрессивно выкрикнул что-то в адрес Буденхольцера.

После игры появилась информация, что клуб может расстаться с главным тренером, чтобы сохранить звезду.

«Он всегда тащит нас к победе. Он заставляет нас становиться лучше, пытается разобраться с расстановкой на площадке, а иногда и с защитой: ставим ли мы двоих на мяч и как мы ротируемся. Думаю, это довольно обычные вещи. Мы должны разобраться в себе. Мы должны стать лучше. 

Он подзуживает себя. Он подзуживает нас. Ему многое приходится преодолевать. Он великий игрок. Нам нужно немного больше от каждого вокруг него. Нам нужно немного больше от него самого. Нам нужно немного больше от меня. Мы должны найти способ добиться результата. Сейчас у нас это не получается», – сказал Буденхольцер.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Athlon Sports
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