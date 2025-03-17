«Финикс» может расстаться с Майком Буденхольцером в межсезонье (Hoops Wire)

Майк Буденхольцер может завершить работу в «Санз» летом.

По информации Hoops Wire, клуб рассматривает возможность увольнения специалиста, который не сумел наладить взаимоотношения с Кевином Дюрэнтом и Девином Букером .

«Большинство верит, что Дюрэнта обменяют этим летом, но мои источники сообщают, что ему нравится играть с Букером и жить в Финиксе . Санз могут уволить Буденхольцера и нанять тренера, который устроит двух звезд, чтобы оставить форварда в команде», – сообщил обозреватель Сэм Амико.