«Финикс» может расстаться с Майком Буденхольцером в межсезонье (Hoops Wire)
Майк Буденхольцер может завершить работу в «Санз» летом.
По информации Hoops Wire, клуб рассматривает возможность увольнения специалиста, который не сумел наладить взаимоотношения с Кевином Дюрэнтом и Девином Букером.
«Большинство верит, что Дюрэнта обменяют этим летом, но мои источники сообщают, что ему нравится играть с Букером и жить в Финиксе. Санз могут уволить Буденхольцера и нанять тренера, который устроит двух звезд, чтобы оставить форварда в команде», – сообщил обозреватель Сэм Амико.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
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