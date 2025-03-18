30 очков Остина Ривза помогли «Лейкерс» победить «Сан-Антонио»

Защитник «озерников» стал самым результативным игроком встречи.

Ривз провел на площадке 36 минут и набрал 30 очков (12 из 21 с игры, 5 из 13 из-за дуги, 1 из 1 с линии), 7 подборов и 6 передач при 2 потерях.

Звезда «Лейкерс» Лука Дончич добавил 21 очко (5 из 20 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 10 из 13 с линии), 9 подборов и 14 передач при 3 потерях за 34 минуты в игре.

Со стороны «Сан-Антонио » самым результативным стал Стефон Касл, набравший 23 очка (8 из 19 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 8 подборов и 3 передачи за 28 минут на паркете.

«Озерники» оказались сильнее – 125:109.