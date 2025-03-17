«Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни». Лука Дончич провел игру против «Финикса» с пристегнутым микрофоном
Звезда «Лейкерс» подшучивает над оппонентами во время матча.
Дончич – Дюрэнту: «Умно сыграл, высокий IQ».
Дюрэнт – Дончичу: «В плей-офф такое не прокатит, ты же знаешь».
Дончич – Ривзу: «Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни, первый раз исполнил такой свободный бросок».
Дончич: «Говорил же, что нужно челлендж брать, слушай меня, чувак».
Дончич: «Отличная защита, продолжаем в том же духе».
Дончич – О’Нилу: «Куда собрался, Ройс, куда?»
***
Дончич – Дюрэнту: «Эй, пальцами линию задел, поэтому промахнулся, ты же никогда не мажешь».
Дюрэнт: «Палец на линии!»
В этой встрече Дончич набрал 33 очка, 11 подборов и 8 передач, а «Лейкерс» победили – 107:96.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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