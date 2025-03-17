  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни». Лука Дончич провел игру против «Финикса» с пристегнутым микрофоном
Видео
2

«Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни». Лука Дончич провел игру против «Финикса» с пристегнутым микрофоном

Звезда «Лейкерс» подшучивает над оппонентами во время матча.

Дончич – Дюрэнту: «Умно сыграл, высокий IQ».

Дюрэнт – Дончичу: «В плей-офф такое не прокатит, ты же знаешь».

Дончич – Ривзу: «Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни, первый раз исполнил такой свободный бросок».

Дончич: «Говорил же, что нужно челлендж брать, слушай меня, чувак».

Дончич: «Отличная защита, продолжаем в том же духе».

Дончич – О’Нилу: «Куда собрался, Ройс, куда?»

***

Дончич – Дюрэнту: «Эй, пальцами линию задел, поэтому промахнулся, ты же никогда не мажешь».

Дюрэнт: «Палец на линии!»

В этой встрече Дончич набрал 33 очка, 11 подборов и 8 передач, а «Лейкерс» победили – 107:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЛука Дончич
logoРойс О'Нил
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЛейкерс
logoКевин Дюрэнт
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джексон Хэйс: «Дончич – лучший разыгрывающий в лиге»
9сегодня, 07:18
Ричард Джефферсон: «Еще не вполне понятно, сделали ли «Санс» верный выбор, не взяв Луку Дончича»
14сегодня, 07:17Видео
Кевин Дюрэнт вступил в перепалку с Майком Буденхольцером
30вчера, 20:44Видео
Главные новости
Джефф Тиг: «Батлер хорошо относился к Таунсу, но требовал денег»
6 минут назад
Дирк Новицки: «Я навсегда останусь частью «Далласа», но обмен Луки причинил мне боль»
127 минут назад
Джей Джей Редик: «Джордан Гудвин был великолепен сегодня»
347 минут назад
Блок-шот со спины Матисса Тайбулла и постер-данк с фолом Дени Авдии стали лучшими моментами игрового дня НБА
2сегодня, 05:53Видео
Айзейя Хартенштайн обновил рекорд карьеры по набранным очкам (24) в игре против «Милуоки»
сегодня, 05:33Видео
Девин Букер: «Иногда мы показываем, что способны на многое. Это делает ситуацию еще более печальной»
4сегодня, 05:27
41 очко Энтони Эдвардса обеспечило «Миннесоте» победу во встрече с «Ютой»
3сегодня, 05:16Видео
Квентин Граймс помог «Филадельфии» вырвать победу у «Далласа»
3сегодня, 04:58Видео
«Орландо» прервал победную серию «Кливленда»
сегодня, 04:43Видео
31 очка Джеймса Хардена хватило для победы «Клипперс» над «Шарлотт»
3сегодня, 04:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гилберт Аренас: «Дайте Зайону поиздеваться над мелкими защитниками»
2 минуты назад
Дирк Новицки – о Марке Кьюбане: «У него не осталось влияния в клубе»
18 минут назад
Кристиан Вуд восстановился от травмы колена
30 минут назад
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» – с «Мегой»
50 минут назад
Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»
53 минуты назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» принимает «Мерсин»
57 минут назад
Постер Артема Клименко – в десятке лучших моментов Лиги ВТБ
1сегодня, 09:48Видео
Док Риверс: «Я говорил, что Гилджес-Александер станет звездой, когда мы обменивали его»
11сегодня, 08:20
Джей Джей Редик о встрече с «Финиксом»: «Мы играли жестче и усерднее с самого начала»
сегодня, 07:41
Джексон Хэйс: «Дончич – лучший разыгрывающий в лиге»
9сегодня, 07:18