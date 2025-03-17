«Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни». Лука Дончич провел игру против «Финикса» с пристегнутым микрофоном

Звезда «Лейкерс» подшучивает над оппонентами во время матча.

Дончич – Дюрэнту: «Умно сыграл, высокий IQ».

Дюрэнт – Дончичу : «В плей-офф такое не прокатит, ты же знаешь».

Дончич – Ривзу: «Никогда не был настолько «открытым» в своей жизни, первый раз исполнил такой свободный бросок».

Дончич: «Говорил же, что нужно челлендж брать, слушай меня, чувак».

Дончич: «Отличная защита, продолжаем в том же духе».

Дончич – О’Нилу : «Куда собрался, Ройс, куда?»

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Дончич – Дюрэнту : «Эй, пальцами линию задел, поэтому промахнулся, ты же никогда не мажешь».

Дюрэнт: «Палец на линии!»

В этой встрече Дончич набрал 33 очка, 11 подборов и 8 передач, а «Лейкерс » победили – 107:96.